«طيران الإمارات» شريك رسمي لبطولة «ويمبلدون» للتنس

أعلنت «طيران الإمارات» عن توقيع اتفاقية شراكة لسنوات عدة لبطولة ويمبلدون للتنس، التي تُعدّ واحدة من أرقى وأعرق بطولات التنس في العالم، وبذلك أصبحت الناقلة الآن راعياً لجميع بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أستراليا المفتوحة.

وذكر بيان صحافي، «باعتبارها شريك الطيران الرسمي، سترتقي هذه الشراكة بعالم التنس نحو آفاق جديدة من خلال العديد من الأنشطة على الأرض خلال بطولة ويمبلدون هذا العام، التي ستُقام خلال المدة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على ملعب نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن».

وذكر البيان: «تتمتع طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إبراز علامتها التجارية في الملعب الرئيس والملعب رقم 1، وتنظيم أنشطة في الموقع للتواصل مع جمهور التنس، وحقوق التسويق والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتذاكر الضيافة، إضافة إلى فرصة الانضمام إلى Wimbleworld على منصة ميتافيرس metaverse، وروبلوكس Roblox، مع ملاعب التنس التي تحمل علامة طيران الإمارات».

وتُعد طيران الإمارات الناقل الرسمي للجولة العالمية للاعبي التنس المحترفين منذ عام 2013، والشريك الرئيس منذ 2016.

وقال رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك: «نحن فخورون بتعزيز حضورنا في عالم التنس، من الملاعب الترابية إلى الملاعب العشبية. ويسعدنا الارتباط مع بطولة ويمبلدون، التي تُعدّ حدثاً رياضياً كبيراً يشاهده الملايين حول العالم. لقد واصلت طيران الإمارات دعم التنس، وباعتبارها راعياً لجميع البطولات الأربع الكبرى، فإن التزامنا تجاه هذه الرياضة لايزال قوياً كما كان دائماً. نحن نتطلع إلى مباريات عالية المستوى هذا الصيف، والاحتفال بأفضل ما في التنس مع المشجعين من جميع أنحاء العالم».