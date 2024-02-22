سلطان النيادي يشارك في تدريبات منتخب الإمارات للجوجيتسو

زار وزير دولة الإمارات للشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، مركز التدريب التابع لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في مدينة محمد بن زايد، وشارك في تدريبات لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو واطّلع على استعداداتهم الجارية لتمثيل الدولة في عدد من أبرز البطولات القارية والعالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد النيادي خلال الزيارة بقيم الانضباط والالتزام والتفاني التي يتحلى بها أبطال منتخب الإمارات، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، ومدير الإدارة الفنية مبارك صالح المنهالي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد محمد حسين المرزوقي، وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات المنتخب.

ووجّه وزير الدولة للشباب كلمة للاعبين واللاعبات حثهم فيها على مواصلة بذل الغالي والنفيس للظهور بالمستوى المشرّف، والحفاظ على مكتسبات العقد الماضي من الإنجازات، لافتاً إلى أن إنجازات المنتخب التي تحققت في الأعوام الأخيرة، تعكس ريادة الإمارات ومكانتها المتقدمة على خارطة الرياضة العالمية، وتربعها على قمة آسيا والعالم في الأعوام الماضية، مؤكداً أن خلف هذه الإنجازات، دعم لامحدود من القيادة الرشيدة إيماناً منها بقدرات أبنائها، ومجلس إدارة اتحاد مميز يعتمد إستراتيجيات مدروسة ويتابع تطور الأداء، وفريق عمل لا يعرف المستحيل ويوجه بوصلته دائماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وحرص النيادي على التحدث مع اللاعبين واللاعبات حول خلاصات تجربته الملهمة التي قادته إلى تحقيق جانب من أحلامه على الصعيدين الفردي والمهني، مؤكداً أن الأحلام مهما ظنّ البعض أنّها بعيدة المنال، إلا أنها تصبح أقرب إلى الواقع في ظل دعم القيادة الرشيدة والعمل الدؤوب والإرادة الصلبة.

وقال:" بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والرؤية الثاقبة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أصبحت دولة الإمارات أكبر منتج لمواهب الجوجيتسو، وأبرز وجهة لاستقطاب نخبة المحترفين من مختلف دول العالم، وأصبحنا نمتلك منتخباً وطنياً قادراً على الإبهار والمنافسة على كافة المستويات وفي الفئات العمرية المختلفة، وبات أبناؤنا وبناتنا مرشحين دائما للفوز في كل بطولة واستحقاق".