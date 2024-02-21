عبدالرحمن أمين يتعرض لوعكة صحية

تعرض الزميل عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى وعكة صحية، وتتمنى أسرة مؤسسة دبي للإعلام الشفاء العاجل له، والعودة لأداء مهام عمله بأسرع وقت.

والزميل عبدالرحمن أمين من الشخصيات الإعلامية المعروفة، خصوصا في الفضاء الرياضي، من خلال عمله على مدار سنوات عدة في مجال التعليق الرياضي في قنوات دبي الرياضية، ودبي ريسينغ، والتحليل المحلي والعربي والعالمي، بالإضافة إلى تاريخه في العمل الإداري الرياضي، فضلا عن تقلده مناصب اعلامية قيادية.