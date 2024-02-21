«الشارقة للدفاع عن النفس» يستعين بـ «التكنولوجيا» لتطوير مردود اللاعبين

بدأ نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الاستعانة بالتكنولوجيا لتطوير المردود الرياضي للاعبيه، وتعزيز النتائج. وذكر النادي في بيان صحافي أنه «سيطبق تجربتي الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، للنهوض بالمستويات البدنية والفنية والصحية للاعبين».

وأكد النادي أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع شهر الابتكار في الإمارات، على أن تتم مراجعة المكاسب المتحققة ودراستها وصولاً لأفضل المستويات، من خلال تجارب تدريبية تحاكي المواقف الرياضية خلال التدريبات والمنافسات، للاستفادة من التجارب العالمية المتاحة بوقت مختصر.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس، لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من هذه الخطوة هو إيجاد حلول رياضية جديدة، تسهم في تطوير المستوى الرياضي للاعبين، ومساعدة المدربين والرياضيين باستثمار التكنولوجيا الرياضية، تزامناً مع برامج سابقة منها «التدريب عن بعد»، تم تنفيذها وحققت مكاسب مميزة، وأغلبها مستوحى من تجارب اللاعبين المميزين أو الأندية المتطورة والمنتخبات على مستوى العالم». وتابع: «تجربة الواقع الافتراضي وسيلة فعالة لتسهيل التدريب ولتحسين اللياقة البدنية، وفي عمليات العلاج والاستشفاء من الإصابات الرياضية، من خلال محاكاة تمارين العلاج الطبيعي، وتقليل الألم، وتسريع الشفاء».