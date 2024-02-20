الواقعية حجبت المفاجآت في «الكأس»

لم يشهد الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام، واختتم، أول من أمس، أي مفاجآت، وفرض المنطق نفسه، وتأهلت للدور ربع النهائي الفرق التي كانت مرشحة منذ البداية، وهي: الجزيرة، وعجمان، والوصل، والشارقة، والنصر، وكلباء، وشباب الأهلي، والعين.

وشهدت مباريات هذا الدور فوز الجزيرة على العربي (1-صفر)، وبالنتيجة نفسها فاز عجمان على حتا، والنصر على خورفكان، والعين على الوحدة، بينما فاز الوصل على الإمارات (7-1)، والشارقة على البطائح (2-1)، واتحاد كلباء على دبا (3-صفر)، وشباب الأهلي على بني ياس (2-1).

وبرزت ثمانية مشاهد لافتة في هذا الدور:

هدف ذهبي

في الوقت الذي كان فيه النصر وخورفكان يستعدان للذهاب إلى الشوطين الإضافيين، سجل اللاعب المغربي عادل تاعرابت هدف اللقاء الوحيد للنصر في الدقيقة (89) الذي كان بمنزلة هدف ذهبي، إذ منح «العميد» بطاقة التأهل، مجنباً بذلك فريقه المزيد من الإرهاق، ليثبت بذلك اللاعب مرة أخرى جودته وقيمته الفنية وأحقيته في ارتداء شارة القيادة.

تطور اتحاد كلباء

تسيّد اتحاد كلباء مواجهته أمام دبا، وفاز بسهولة بثلاثية نظيفة، واللافت أن مستوى الفريق في تطور مستمر، وأداء متصاعد منذ تولي المدرب الإيراني فرهاد مجيدي القيادة الفنية، وتمثل مباريات الكؤوس فرصة أمام الفريق لتحقيق المفاجأة، إذ إن اتحاد كلباء حالياً في نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة.

الأكثر تأثيراً

استنفدت أندية العربي، الإمارات، الوصل، البطائح، بني ياس، شباب الأهلي، الوحدة، تبديلاتها الخمسة خلال ثمن النهائي، إلا أن لاعبين فقط وضعا بصمتهما، إذ شارك لاعب عجمان بديلاً في بداية الشوط، وسجل هدف الفوز في الدقيقة (48)، كما أن لاعـــــــب شـــــــباب الأهـــلي جويلـــــهيرم دا ســـــــــــيلفا حلَّ بديلاً في الدقيقة (55) وسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة (88) ليقود اللقاء لشوطين إضافيين حسمهما فريقه لاحقاً.

صالح يتألق بـ«هاتريك»

أثبت جناح فريق الوصل، الدولي علي صالح من جديد أنه اللاعب الذي لا غنى عنه في الفريق على الرغم من أن صفوف «الإمبراطور» تعج بمجموعة من اللاعبين المميزين أيضاً، لكن اللاعب حوّل الفرص الصعبة جداً إلى سهلة للغاية، ونجح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال المباراة التي فاز فيها الوصل على الإمارات (7-1).

مفاجأة درامان كوماري

كان مدافع العين، المقيم المالي درامان كوماري (19 عاماً) بمنزلة مفاجأة في ثمن نهائي الكأس، إذ وجد نفسه أساسياً في مواجهة من العيار الثقيل أمام الوحدة، وقدم اللاعب أوراق اعتماده، إذ كان على قدر الثقة على الرغم من صعوبة المهمة وحداثة مشاركته، كونها أول مباراة له مع الفريق الأول بعد تسعة لقاءات مع الفريق الرديف.

19 بطاقة صفراء وحالة طرد

أشهر قضاة ملاعب 19 بطاقة صفراء خلال دور الـ16، بينما كانت مواجهة شباب الأهلي وبني ياس هي الأكثر ظهوراً للإنذارات بواقع ست بطاقات صفراء، بينما كانت حالة الطرد الوحيدة من نصيب لاعب حتا، غانم أحمد خلال اللقاء الذي خسره فريقه (صفر-1) في مواجهة عجمان.

أداء العربي

كاد فريق العربي المنافس في دوري الدرجة الأولى أن يحقق المفاجأة بإقصاء الجزيرة على خلفية الأداء المقنع الذي قدمه على مدار الشوطين، الذي يؤهله إلى الصعود لدوري المحترفين، وكان نداً حقيقياً لأصحاب الأرض على الرغم من فارق الإمكانات، وخسر الفريق اللقاء بصعوبة، لكنه في المقابل كسب الاحترام.

«كلاسيكو أبوظبي»

أثار ضعف الحضور الجماهيري لمباراة العين والوحدة «كلاسيكو أبوظبي» الذي تابعه أقل من 9000 مشجع في المدرجات، علامة استفهام كبيرة، إذ على الرغم من وصف المواجهة بأنها تمثّل «النهائي المبكر للمسابقة»، فإن عدد الحضور كان دون مستوى التوقعات.