3 مقترحات من "مركز فيفا الطبي" في دبي لحماية اللاعبين

أعلن مركز فيفا الطبي في دبي تقدمه بمشروع من ثلاثة مقترحات علمية لتطوير منظومة العمل الطبي والعناية بصحة لاعبي كرة القدم، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر "فيفا" الطبي ببوسطن في أميركا، الذي أقيم الأسبوع الماضي على مدار يومين.

وقال مركز فيفا في بيان صحافي إن مدير المركز الدكتور مراد الغرايري استعرض البحوث العلمية التي تقدم بها المركز لتعزيز صحة وسلامة اللاعبين على جميع المستويات، خاصة وأن الامارات تحظى بسمعة مرموقة في العلاج وتأهيل اللاعبين وأصبحت مقصدا لنجوم اللعبة في العالم. وقال إن المقترح الأول يتمثل في دعم منظومة الوقاية من الاصابات، من خلال توحيد بروتوكول البحوث العلمية للوقاية من الإصابات العضلية وإصابات الركبة التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة اللاعب.

أما فيما يخص المقترح الثاني فيتمثل في تطوير آليات التنسيق والإحاطة بين الأجهزة الطبية للمنتخبات والأندية بهدف توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للاعبين خلال مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية في التظاهرات القارية والعالمية.

وبالنسبة للمقترح الثالث فيتعلق بتطوير منظومة الكشوفات اللياقية حتى تكون مكملة للكشوفات الطبية (فحوصات الدم والقلب والجهاز الحركي)، والتي يخضع لها اللاعب قبل بداية الموسم الكروي، وذلك من أجل ايجاد بروتوكول موحد يسهل عمل الأجهزة الفنية والطبية داخل الاندية والمنتخبات.