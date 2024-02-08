«إن بي أيه» تتزين باسم «طيران الإمارات»

أعلنت طيران الإمارات ورابطة كرة السلة الأميركية «إن بي أيه» عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت بموجبه طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، إضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «إن بي أيه»، التي كان اسمها مسابقة كأس «إن-سيزون»، كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

شهد توقيع الاتفاقية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، وأسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إيزيا توماس، ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، مارك تاتوم.

وكشفت طيران الإمارات في مؤتمر صحافي أنه: «باعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة (كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية)، وسيظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة (كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية) ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل».

في المقابل، سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بدءاً من مباراة (كل النجوم 2024)، التي ستقام في 18 فبراير الجاري.

من جهته، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيساً ومهماً في الثقافة الرياضية».

بدوره، قال نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية الرئيس التنفيذي للعمليات، مارك تاتوم: «نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين من جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة، وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام».

وأوضحت طيران الإمارات، في بيان صحافي، «سوف تتيح هذه الرعاية لطيران الإمارات حضوراً في فعاليات الدوري الأخرى، حيث ستتواجد كشريك في فعالية (إن بي أيه كروس أوفر) التفاعلي للجمهور في مباراة (كل النجوم)، كما ستبرز علامة طيران الإمارات التجارية أيضاً عبر اللافتات الافتراضية داخل الملعب وأعلى اللوحة الخلفية خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تبث على المستوى الوطني، بدءاً من مباراة (كل النجوم 2024).

ومن المقرر أن تقام مباراة (كل النجوم) رقم 73 في جينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا، وستنقل إلى الجمهور في 214 دولة ومنطقة بـ60 لغة، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان جميع الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات، بدءاً من موسم 2025، ودوري (جي ليغ) بدءاً من موسم 2024-2025.

وستتواصل طيران الإمارات مع جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في جميع أنحاء العالم كشريك في مباريات البطولة العالمية قبل الموسم وخلاله وعبر فعاليات الجمهور التفاعلية للدوري، كما سيستمتع الجمهور بمشاهدة محتوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على جميع رحلات طيران الإمارات عبر محتوى نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، الذي يتضمن أفلاماً وثائقية طويلة، ومعلومات عن اللاعبين، ومقابلات حصرية وغيرها.

وتتيح الشراكة أيضاً لعشاق كرة السلة شراء مجموعة واسعة من المنتجات الرسمية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل: كرات السلة والملابس الرياضية والمقتنيات التذكارية القديمة، على أن يتم إطلاق بعض عمليات التعاون ذات العلامات التجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام. وستباع البضائع في متجر طيران الإمارات الرسمي في المقر الرئيس لطيران الإمارات في دبي وعبر الإنترنت على الموقع الرسمي، حيث يمكن توصيلها إلى جميع أنحاء العالم، كما يمكن لأعضاء سكاي واردز من طيران الإمارات أيضاً، استخدام أميالهم لشراء منتجات من هذه المجموعة.

أحمد بن سعيد:

• يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا.