طواف الإمارات للسيدات ينطلق من «ميراكل غاردن» إلى «دبي هاربر» اليوم

وضع فريق عمل مرحلة دبي (مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي) بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات العالمي للسيدات للدراجات الهوائية بتوقيتاته الزمنية، وذلك لضمان انسيابية حركة المركبات في المناطق المتنوعة التي سيمر بها موكب الطواف في دبي، والتي تم اختيارها بعناية وتم التركيز فيها على أبرز وأجمل المناطق السكنية والمعالم السياحية والاستثمارية التي تتميز بها دبي، خلال المرحلة التي ستقام اليوم.

وذكر بيان صحافي، أن «مرحلة دبي هي المرحلة الأولى من هذا الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، وتنطلق من ميراكل غاردن وصولاً إلى دبي هاربر، وتمتد لمسافة 122 كيلومتراً بمشاركة 20 فريقاً، وتستمر قرابة ثلاث ساعات و40 دقيقة، وتم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور الرياضيات وطواقم التحكيم وتأمين السباق وكذلك السيارات المرافقة في المناطق، انطلاقاً من نقطة البداية وهي حديقة دبي للزهور (ميراكل غاردن) الأكبر من نوعها في العالم، والتي تضم 150 مليون زهرة من 120 نوعاً، وتبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع».

وستكون انطلاقة السباق في الساعة 1:10 ظهراً من ميراكل غاردن باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ويصل موكب الطواف إلى مدينة دبي الرياضية عند الساعة 1:37 ظهراً، حيث سيمر بجوار دبي موتور سيتي ودبي أوتودروم والمدينة المستدامة والمرابع العربية باتجاه طريق القدرة في منطقة محمية المرموم، وتمر المتسابقات في شوارع ومضامير تلك المنطقة وبحيراتها الصناعية العديدة، التي من بينها بحيرات الحب وبحيرات إكسبو، ثم بحيرة الفلامنغو، وهي المنطقة التي سيكون فيها سباق السرعة الأول (سبرنت 1) في الساعة 2:50، ويمر كذلك بجوار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يضم أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ثم يعود موكب الطواف باتجاه دبي ليصل إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان في الساعة 3:30 عصراً.

ويصل موكب الطواف إلى شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان خلال الفترة من الساعة 3:40 إلى 3:55، وهي المنطقة التي سيكون فيها سباق السرعة الثاني (سبرنت 2) في السباق، ثم يعود الموكب إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان خلال الفترة ما بين الساعة 3:50 و4:00، ويستمر وصولاً إلى شارع أم سقيم ما بين الساعة 4:00 والساعة 4:15 باتجاه مدينة جميرا مروراً بجوار فندق برج العرب وصولاً إلى نقطة الختام في دبي هاربور، والتي ستكون ما بين الساعة 4:20 و4:40.