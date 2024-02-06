الفجيرة يعزّز حظوظه في بلوغ «المحترفين»

نجح فريق الفجيرة في تحقيق فوز مهم على ضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، في أهم مباريات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، ورفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الرابع، وهو أفضل مركز يحتله الفريق منذ هبوطه من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى في موسم 2020-2021، وأصبح على بعد ست نقاط من صاحب المركز الثاني فريق دبا الحصن، ما يعني أن حظوظه في المنافسة على خطف البطاقة الثانية للتأهل لدوري المحترفين باتت ممكنة، بعد أن أصبحت البطاقة الأولى أقرب لفريق العروبة الذي يبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

ويتصدر العروبة الترتيب برصيد 46 نقطة، ثم دبا الحصن 35، ثم الظفرة 33، يليهم الفجيرة 29، ثم العربي 29، ولكل من يونايتد ودبا الفجيرة 27 نقطة.

ويمكن تسمية الجولة 19، بجولة الدفاع القوي، بعد أن انتهت أربع مباريات بالتعادل، منها مباراتان من دون أهداف، (مسافي مع العروبة وغلف يونايتد مع دبا الحصن)، كما تعادل الظفرة مع مستضيفه الحمرية 1-1، وتعادل دبا الفجيرة مع الذيد 2-2.

مكاسب الفجيرة من الفوز على «يونايتد»

■ الصعود إلى المركز الرابع، وهو أفضل مركز للفريق منذ ثلاثة مواسم.

■ نجح الفريق في قلب تأخره بهدف نظيف إلى الفوز 2-1، مسجلاً هدفين في 11 دقيقة.

■ عزّز تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ تعادل مع «يونايتد» من دون أهداف في مباراة الذهاب.

■ حقق الفوز الثالث توالياً في مسابقة الدوري جامعاً تسع نقاط ثمينة.

■ قدّم مباراة فنية متكاملة، على الرغم من خوضه المباراة من دون أبرز لاعبيه.