محمد الشرقي يؤكد «حضور الفجيرة الرائد في الرياضة عالمياً»

أكد سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد للإمارة في قطاع الرياضة عالمياً، والسمعة الرفيعة التي تحظى بها في تنظيم البطولات الدولية ذات الدور الرئيس في تعزيز النشاط الرياضي محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل افتتاح النسخة الـ11 من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور تشونج شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وإدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، إيماناً بدورها المحوري في دعم توجهات الدولة، ورؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال.

وأشاد سموّ ولي عهد الفجيرة، بالمستوى المتطور للبطولة كل عام، عبر الزيادات المشهودة في أعداد المنتخبات والنوادي الدولية المشاركة، ما يعكس المستوى العالي للجهاز الفني والإداري للجنة المنظمة للبطولة، وحرصها على إنجاح أهدافها، وتحقيق أفضل النتائج.

من جهته، قال الدكتور أحمد حمدان الزيودي: إن «البطولة شهدت في هذه النسخة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين من اللاعبين واللاعبات من أنحاء العالم كافة»، مؤكداً أن البطولة أضحت حدثاً عالمياً مهماً، يستقطب أنظار العالم إلى إمارة الفجيرة.

وأضاف الزيودي، أن نسخة هذا العام شهدت حدثاً استثنائياً في أوساط الرياضة العالمية، وهو منح الاتحاد الدولي للتايكواندو جائزة الشخصية الإنسانية لسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدور سموّه الكبير في دعم اللاجئين من ممارسي لعبة التايكواندو من حول العالم.

وتوّج سموّه الفرق الفائزة في بطولة العرب الرابعة التي سبقت انطلاق بطولة الفجيرة، واختتمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة. وحصل المنتخب السعودي على المركز الأول في فئة المنتخبات، يليه المنتخب التونسي الثاني، ثم منتخب الإمارات الثالث، كما توّج سموّه الفائزين في فئة الأندية، حيث حل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول، ونادي الفارس من الأردن في المركز الثاني، ونادي يخت الجيزة من مصر في المركز الثالث.

وفي المجموع العام للدول، حصلت الإمارات على المركز الأول، والأردن الثاني، والسعودية الثالث.

وتخلل حفل افتتاح البطولة عرض مبهر لفرقة العروض الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو.