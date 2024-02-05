مهرا الملا تتوج بذهبية المبارزة في «الألعاب العربية للسيدات»

أحرزت لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، مهرا الملا، أولى ميدالياتها الذهبية في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بانتزاعها، أول من أمس، صدارة فردي سلاح «السابر» في أول أيام منافسات المبارزة.

وجاءت ذهبية مهرا بعد تغلبها في المباراة النهائية على زميلتها أصيلة درويش المتوجة بالميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث ماري أكسم وزميلتها حنين الحمود لاعبتا نادي الشرطة السوري. وشهدت منافسات الفردي هيمنة للاعبات سلطنة عُمان، بحصدهن ثلاث ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وبرونزية.

وفي ثالث أيام الدورة، أمس، وضمن منافسات كرة السلة، دشن فريق الأهلي البحريني مشواره بالفوز على غاز الشمال العراقي، بنتيجة (88-83)، في مباراة أقيمت على صالة نادي البطائح بالشارقة، في افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي. وفي مباريات اليوم، يلتقي الأهلي البحريني مع فريق الشارقة الرياضي للمرأة، ويواجه غاز الشمال العراقي اختباراً صعباً أمام نادي الفحيص الأردني.