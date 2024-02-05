رمسـة مـلاعب

مشادة

دخل لاعب دولي لم ينضم إلى المنتخب الوطني في كأس آسيا، في مشادة مع أحد المشجعين خلال مباراة ودية لفريقه الأسبوع الماضي، قبل أن يطلب المدرب من اللاعب التركيز في المباراة وعدم الدخول في نقاش مع الجمهور.

اعتزال

يفكر لاعب دولي سابق من الجيل الذهبي الذي نال برونزية كأس آسيا 2015 مع المنتخب الوطني، في إعلان اعتزاله كرة القدم، بعدما نال أكثر من فرصة لاستعادة مستواه، ولكنه أكد لمقربين منه أنه لم يعد قادراً على العطاء، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه.

تعاقد

يتكتم نادٍ في دبي على صفقة يستعد لإبرامها خلال الأيام المقبلة، مع لاعب دولي شارك في كأس أمم آسيا، إذ وصل اللاعب إلى الدولة، ويتفاوض مع النادي حول تفاصيل التعاقد.