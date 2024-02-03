البلوشي يظفر بلقب «السباق إلى الفضاء» في بطولة السلم للدراجات

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُوّج راشد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بلقب «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين، الذي أقيم أمس، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

ونال هلال جابر الحربي من فريق وزارة الدفاع المركز الثاني في منافسات الفردي، وحل سعيد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بالمركز الثالث.

وعلى صعيد الفرقي، فاز «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بالمركز الأول، يليه فريق شرطة دبي 1 بالمركز الثاني، وفريق الوثبة 1 بالمركز الثالث.

ونال محمد المنصوري من فريق ربدان 2 المركز الأول لفئة فوق 40 عاماً، وظفر راشد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بلقب فئة «السرعة في منتصف الطريق». وتوّج المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، ومدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء»، سالم المري، الفائزين، وكرما الجهات الداعمة.

وانطلق السباق من مقر «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى منقطة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية لمسافة 148 كلم، وذلك احتفاءً وتقديراً للإنجازات الإماراتية التاريخية الخالدة في قطاع الفضاء، ما انعكس على نجاح السباق الذي شهد مشاركة كبيرة لـ250 درّاجاً و22 فريقاً، وبلغ إجمالي جوائز السباق المالية مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغ 3.5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسة.

وقام رائد الفضاء، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، بمنح شارة انطلاق السباق، فيما شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري على متن دراجته ضمن المسافة الافتتاحية للسباق، برفقة فريق «مركز محمد بن راشد للفضاء». وشهد انطلاقة السباق ومجرياته، إلى جانب عمير بن جمعة الفلاسي، وسالم المري، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد المدير العام للهندسة الفضائية في «مركز محمد بن راشد للفضاء» عامر الصايغ الغافري، ومساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز عدنان الريس.

عمير الفلاسي: لا مستحيل في دولة اللا مستحيل

قال المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريحات صحافية: «كل ما تحقق من نجاحات وعمل وجهود كبيرة تبذل في تنظيم هذه السباقات، يعتبر ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر التوجيهات السديدة والدعم الكبير، وتخصيص هذه الجوائز المالية الأكبر من نوعها لتشجيع الشباب المواطنين تحديداً على ممارسة الدراجات الهوائية، وما تحقق طوال السنوات الماضية إنما جاء من رؤية سموه التي حققت النجاحات والتطور وارتفاع المستويات والزيادة في أعداد المشاركين في جميع السباقات».

وأكد الفلاسي أن «التطور لن يتوقف في بطولة السلم، ولا يوجد شيء مستحيل في دولة اللا مستحيل، وأن العمل سيتواصل، والجهود قائمة دائماً لتقديم المزيد من التطور في كل نسخة من منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية».

سباق السيدات اليوم

يقام اليوم، سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، تأكيداً لجهود البطولة في دعم رياضة المرأة، إذ ينطلق ويختتم بمنطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية.