مباراة فاصلة بين البطائح وخورفكان لحسم درع الدوري
فاز فريق خورفكان على ضيفه البطائح بركلات الترجيح 3-2 وذلك في المباراة النهائية الثانية لدوري كرة قدم الصالات والتي اقيمت مساء السبت في الصالة الرياضية لنادي خورفكان، وذلك بعد ان أنتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث سجل هدف خورفكان خالد الشوكة، بينما سجل للبطائح راشد عبيد.
وبهذه النتيجة يتعادل الفريقين بعدد مرات الفوز 1-1 لكل منها ليذهبا لخوض مباراة فاصلة ستقام يوم الثلاثاء القادم السادس من فبراير في ملعب خورفكان في بحسب نظام البطولة.
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