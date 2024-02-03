إطلاق مبادرة في دبي لتحقيق الاستدامة في الرياضة

أعلن مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز عن إطلاق مبادرة لتحقيق الاستدامة في الملاعب والفعاليات الرياضية بدبي، وتنظيم مباراة الاستدامة لفريق فايبرز للكريكت في استاد دبي الدولي اليوم، وتدشين برنامج مدرسي للتعريف بالاستدامة ورياضة الكريكت في جميع المدارس بدبي، وذلك بالتعاون مع شركة سبورتس سبيرت للفعاليات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي، بحضور أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، وأفرام جليزر مالك فريق ديزرت فايبرز، وعدد من المسؤولين.

وسيسلط هذا التعاون الضوء على أنشطة فريق فايبرز، حيث سيتم تنظيم مباراة الاستدامة، التي ستتضمن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في الملعب لأول مرة، وستُقام المباراة بحضور إدارات الاستدامة لأكثر من 80 شركة إماراتية. ويهدف التعاون أيضاً إلى دمج جميع الألعاب الرياضية، وليس لعبة الكريكت فقط، في رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الاستدامة، كما سيتم مستقبلاً عقد أول قمة للاستدامة في الرياضة وحفل لتوزيع الجوائز.