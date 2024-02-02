الوصل يستغني عن «عموري»

أكد مصدر في نادي الوصل الاستغناء عن اللاعب عمر عبدالرحمن، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليصبح النجم الدولي السابق حراً في الانتقال إلى أي فريق آخر.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إنه وفقاً لرؤية الجهاز الفني، تم رفع اسم «عموري» من قائمة الوصل في النصف الثاني للموسم، وتوجه النادي بالشكر إلى عمر عبدالرحمن على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة.

وقام اتحاد كرة القدم بتحديث قائمة اللاعبين الخاصة بمتصدر دوري أدنوك للمحترفين، على الموقع الرسمي للاتحاد، بإزالة اسم عمر عبدالرحمن من قائمة الوصل.

وكان الوصل قد تعاقد مع عمر عبدالرحمن في يونيو 2022 قادماً من نادي شباب الأهلي، حيث شارك أفضل لاعب في آسيا في 2016 مع الوصل في الموسم الحالي في مباراتين بمعدل 17 دقيقة فقط، بينما خاض الموسم الماضي 10 مباريات بمعدل دقائق بلغ 590 دقيقة.

ويعد الوصل المحطة الخامسة في مسيرة «عموري»، إذ بدأ حياته الكروية في نادي العين، حيث قضى في دار الزين 10 أعوام من 2008 حتى 2018، ثم رحل إلى الهلال السعودي الذي لم يستمر معه سوى موسم واحد، ومن ثم عاد إلى دوري أدنوك للمحترفين عبر بوابة نادي الجزيرة في 2019، ثم انتقل في صيف 2021 لصفوف شباب الأهلي، ومن ثم انتقل مجدداً إلى الوصل في يونيو 2022.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الوصل توصل إلى اتفاق مع اللاعب سيونغ هيون جونغ، لينضم إلى «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «إف إف إس ستاف»، إن الدولي الكوري سينضم إلى الوصل عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا، قادماً من أولسان هيونداي الكوري.

وأشارت إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سيمتد مع الفريق حتى يونيو 2025، إذ يمتلك مسيرة رائعة مع أولسان بالفوز معه بلقب الدوري المحلي مرتين، وكأس كوريا مرة واحدة، كما فاز بدوري أبطال آسيا مع الفريق الكوري في 2020، بينما كان قد سبق له الفوز باللقب القاري مع كاشيما الياباني في 2018.

يذكر أن الوصل يمتلك في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هم: المغربي سفيان بوفتيني والكولومبي أليكسيس بيريز والأرجنتيني بوبليتي والسويسري هاريس، بينما أعاد النادي قيد النجم نيكولاس خمينيز في صفوفه كلاعب مواطن بعدما حصل على الجواز الإماراتي.