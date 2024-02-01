نتائج بطولة العرب للتايكواندو "الفجيرة 2024".. مصر في الصدارة

انطلقت، اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العرب للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي بتنظيم اتحاد الامارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات 8 أوزان لكل من السيدات والرجال، وفي ختام المنافسات تصدر منتخب مصر الترتيب بإحرازه 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات ومثلها برونزية، تلاه منتخب تونس بـ 5 ذهبيات وفضية وبرونزية، ثم الاردن بذهبيتين و4 فضيات و 7 برونزيات، وحصل لاعبو الامارات على 7 ميداليات (فضية و6 برونزيات).

من جهته، وصف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش المستوى الفني العالي الذي ظهرت به منافسات اليوم الأول للبطولة بـ"المميز"، ويعكس أهمية استضافة البطولة خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أغلب الاندية والمنتخبات العربية، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منح لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية تترجم رؤية إقامتها في الإمارات والتي تركز على خلق اجواء فنية جديدة للتنافس والاحتكاك تزامنا مع النقلة النوعية التي تشهدها تايكواندو الإمارات.