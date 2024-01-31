25 ميدالية للإمارات في ألعاب القوى بمنافسات «غرب آسيا البارالمبية»

تصدرت الإمارات، منافسات ألعاب القوى في الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية، بـ25 ميدالية ملوّنة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، وجاء العراق في المركز الثاني بـ18 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق المنتخب السعودي في منافسات البطولة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين، 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، ونال المنتخب البحريني 9 ميداليات منها 3 ذهبيات، وميدالية فضية، و5 برونزيات، وفاز المنتخب الأردني بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وحصد المنتخب القطري 4 ميداليات بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

وفي إنجاز جديد لرياضة المعاقين الإماراتية استطاع بطلنا الأولمبي محمد القايد تحقيق رقم قياسي عالمي وآسيوي في منافسات سباق الجري 1500 م فئة «T34» وأهدى الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج.

وقال القايد إن دورة الألعاب البارالمبية لغرب أسيا في نسختها الحالية تعتبر فرصة جيدة للإحتكاك قبل خوض المنافسات العالمية المستقبلية وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وفي إطار منافسات الجولة الرابعة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقّق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 69-39، وفاز المنتخب العراقي على نظيره البحريني 66-36، وسيلتقي منتخب الإمارات نظيره السعودي، غدا فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني.