أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون

تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون 2024، وذلك يومي 8 و9 مارس المقبل. وتعد البطولة المرتقبة الفعالية الوحيدة ضمن البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تتجه إلى يوكوهاما في اليابان، وكالياري في إيطاليا، وهامبورغ في ألمانيا، ومونتريال في كندا، ومن ثم النهائيات في ملقا بإسبانيا.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة أفضل الرياضيين في العالم ممن سيتنافسون على النقاط المؤهلة للفعاليات الأولمبية والبارالمبية استعداداً لأولمبياد باريس الصيف القادم، حيث يتنافس أكثر من 270 رياضياً من المحترفين وأصحاب الهمم والآلاف من أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تصميم جديد ومميز لميداليات بطولة أبوظبي التي تحمل رسماً يجسد حلبة مرسى ياس للفورمولا1، ورسماً دائرياً خاصاً برياضة الترايثلون يجسد 3 محاور من النقاط التسع للتوازن الديناميكي التي يتشارك فيها جميع الرياضيين: السباحة وركوب الدراجات والجري، الذهن والجسد والروح، الماء والهواء والأرض.

وإلى جانب سباقات المحترفين، يشارك الآلاف من الرياضيين والدراجين والعدائين في الفئات العمرية وفئة الصغار في السباقات المجتمعية، حيث يتضمن جدول الفعالية 15 فئة للسباقات المجتمعية التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، إلى جانب السباقات المخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم.