2300 لاعب يشاركون في كأس العرب للتايكواندو بالفجيرة

تنطلق الساعة التاسعة صباح يوم غد بطولة كأس العرب للتايكواندو (G1)، والتي تقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية باشراف الاتحادين العربي والإماراتي، وتستمر البطولة يومين، بينما تنطلق بطولة الفجيرة الدولية (G2)، في الرابع من فبراير وتستمر لغاية السابع منه

ونظمت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحافيا اقيم بمقر النادي بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور أحمد الزيودي ورئيس الاتحاد العربي المغربي ادريس الهلالي، وعدد من المسؤولين.

ويشارك في بطولة العرب 2300 لاعب، بينما يشارك في بطولة الفجيرة 1266 لاعبا. ومن بين المشاركين نخبة مميزة من اللاعبين الدوليين من اصحاب التصنيفات الدولية وايضا الميداليات الاولمبية والعالمية. ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء 4 فبراير.