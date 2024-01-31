«أبيض البوتشيا» يحصد 5 ميداليات في «غرب آسيا»

حقق منتخب الإمارات لرياضة البوتشيا، خمس ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتان)، ضمن منافسات النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تقام في نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.

وأهدت اللاعبة رئيسة الفلاسي الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات البوتشيا فئة «بي سي 4» سيدات، فيما ظفر بالميدالية الذهبية الثانية اللاعب حمدان الكعبي في منافسات البوتشيا زوجي فئة «بي سي 4»، كما حقق اللاعب خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة «بي سي 2»، وتوّج اللاعب عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 3»، وفاز اللاعب حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 4». وفي منافسات الجولة الثالثة من كرة السلة للكراسي المتحركة حقق المنتخب فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 49-35، وحقق الفريق السعودي العلامة الكاملة بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73-48.