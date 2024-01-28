الفرنسي بيير بطل المرحلة الثانية من طواف الشارقة

فاز الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بالمرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي «الاستدامة»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وانطلقت المرحلة الثانية، أمس، من أمام المبنى الرئيس لمجموعة بيئة وصولاً إلى واجهة الشارقة المائية بالحمرية، لمسافة 137.66 كلم، وجاء في المركز الثاني بوني فازيو نيكولو من فريق كوريتيك الإيطالي، وحل الدراج جليفا غال من فريق الإمارات ثالثاً.

وتوج الفائزين رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للطواف عبدالملك جاني، ومدير الطواف الدكتور ياسر الدوخي.

ونال البطل بيير القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، فيما فاز أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا غال من فريق الإمارات، وقميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في المرحلة للبطل عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

الفائزون بقمصان السباق

القميص الأصفر: باربيير بيير (أفضل زمن للمرحلة).

القميص الأخضر: باربيير بيير (صعود المرتفعات).

القميص الأحمر: أنس العابدية (أفضل معدل سرعة).

القميص الأبيض: جليفا غال (الشباب تحت 23 سنة).

قميص علم الإمارات: عبدالله جاسم آل علي (أفضل زمن لدراج إماراتي).