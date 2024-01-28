قمة مصرية - سعودية على لقب كأس دبي للتحدي

تأهل الأهلي السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي للتحدي، بعد فوزه على ووهان الصيني 3-1، أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وسيواجه أهلي جدة في المشهد الختامي نظيره الزمالك المصري عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على الملعب نفسه، فيما يلتقي الرجاء المغربي مع ووهان الصيني عند الرابعة عصراً لتحديد المركز الثالث.

تقدم ووهان الصيني مبكراً في الدقيقة السادسة من المباراة بهدف من رأسية متقنة أحرزها زيهنغ، لكن الأهلي نجح في العودة سريعاً في الدقيقة التاسعة من هجمة مرتدة وتسديدة متقنة، أحرزها سنيحان النابت من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مدركاً التعادل.

وعلى الرغم من أفضلية الأهلي السعودي بقيادة المخضرم البرازيلي فيرمينيو، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أجرى الفريقان تغييرات عدة، أسفرت عن هدف الأهلي السعودي الثاني في الدقيقة 69 من كرة مشابهة للهدف الأول، إثر هجمة منظمة وصلت إلى الجانب الأيمن، ومن ثم التمرير وسط الملعب للاعب جابري فيغا الذي سددها قوية داخل الشباك.

وواصل الفريق السعودي أفضليته، وحقق الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات من هجمة سريعة ومنظمة، وصلت إلى البديل فهد الرشيدي المنفرد بالمرمى، وسددها بجوار الحارس، ليعلن عن هدف تأكيد الفوز 3-1.