الرياضي يواجه أهلي طرابلس في نصف نهائي "سلة دبي"
ضرب حامل اللقب الرياضي اللبناني، موعداً يوم غدٍ، مع أهلي طرابلس الليبي، في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوز الرياضي اليوم على مواطنه هومنتمن بنتيجة (103-85)، في مباراة جمعتهما، لحساب الدور ربع النهائي في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي. وحجز أهلي طرابلس بدوره مقعده بفوزه على أهلي بنغازي بفارق 21 نقطة وبنتيجة (88-67).
ولم يجد الرياضي صعوبة في تجاوز هومنتمن، بعد أن أحكم الرياضي قبضته على الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الثالث (21-17 و31-21 و26-18)، فيما لم يشفع للاعبي هومنتمن نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (29-25) التي لم تكن كافية بالعودة بنتيجة المباراة.
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