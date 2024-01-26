يشارك فريق تورك للدراجات يشارك في طواف الشارقة الدولي 2024 للمرة الثالثة توالياً، والذي يقام في الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة، وأن مسافته الإجمالية 503 كيلومترات موزعة على 5 مراحل.

وعبر مدير فريق تورك زعل بن زعل عن شكره لإدارة الطواف على منحهم فرصة المشاركة لأخذ الخبرات والاحتكاك بالفرق المحترفة و اللاعبين الدوليين و أن هذه المشاركة تأتي من ضمن أجندة المشاركات للفريق للموسم الحالي والذي يسعى من خلال الطواف بصقل مستويات لاعبي الفريق والاحتكاك بالدراجين على المستوى العالمي و اخذ اكبر قدر ممكن من الخبرات.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.