رمسـة مـلاعب

اتفاق

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي لمقربين منه، أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين اقترب من التعاقد مع اللاعب، بعدما تم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالعقد، وتبقى فقط التوصل للمدة الزمنية التي سيقضيها مع الفريق، والإعلان الرسمي عن الصفقة ليحل اللاعب بديلاً عن لاعب أجنبي استغنى عنه النادي أخيراً.

خلاف

كشف مسؤول إداري بارز في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أن النادي كان على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقد لاعب أجنبي بالتراضي، لكن المفاوضات توقفت نتيجة خلاف في بعض التفاصيل، من بينها مطالبة اللاعب بكل المستحقات المالية الخاصة به، وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين، كونه لايزال سارياً.

مدرب

حرصت شركة نادي كرة القدم يلعب في دوري أدنوك للمحترفين على عدم التفريط بمدرب ستيني، قدم خدمات جليلة، منها الإسهام في استكشاف وتطوير مواهب، إذ عينته في منصب استشاري للإبقاء عليه في صفوف النادي.