الرياضي اللبناني يكسر عقدته لفريق سلا المغربي في "سلة دبي"

كرّس فريق الرياضي اللبناني "حامل اللقب" نفسه عقدة لفريق سلا المغربي في منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب تحقيق الفريق اللبناني لانتصاره الخامس على التوالي في المواجهات التاريخية التي جمعت الفريقين، بفوز الرياضي اليوم السبت، بفارق 17 نقطة بنتيجة (89-72)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 33 بصالة نادي النصر في دبي، وتشهد مشاركة 12 من أندية ومنتخبات القارتين الآسيوية والأفريقية.

وبانت أفضلية الرياضي واضحة على مجريات لقائه أمام سلا المغربي، ما أتاحت للاعبي الرياضي بسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (24-18 و19-17 و24-16 و22-21).

يذكر أن الرياضي سبق له الفوز على سلا المغربي في الدور الربع النهائي من نسخة 2018، قبل أن يجدد الفريق اللبناني انتصاره في دوري مجموعات نسختي 2019 و2020، بواقع (94-88) و(82-77)، وتكرر الأمر ذاته في نسخة العام الماضي 2023 بنتيجة (81-78)، فيما يعود الانتصار الوحيد لفريق سلا على الرياضي في نهائي نسخة 2017 جاء بنتيجة (84-74).