الإعلان عن أبطال «دبي غلوب سوكر» في «أتلانتس» الليلة

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في جميع قارات العالم إلى دبي اليوم، لمتابعة فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، ويُقام هذا العام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، والنسخة 14 من حفل «جوائز دبي غلوب سوكر» التي يتم تنظيمها بدعم مجلس دبي الرياضي، ومقدمة هذا العام من «نخيل»، ويستضيفها فندق ومنتجع أتلانتس بجزيرة النخلة في دبي.

وتنطلق فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالجلسة الفنية التي تُقام في الساعة العاشرة من صباح اليوم في نادي دبي للصحافة، وتحمل الجلسة عنوان «المرأة وكرة القدم»، والتي تخصص للحديث عن تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، وتتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أورنيلا بيليا، والمديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جريتا نارديشي.

وتبدأ الاحتفالية المسائية الكبرى التي سيحضرها قرابة 1000 ضيف من النجوم والشخصيات الرياضية والاقتصادية والإعلامية، ويتابعها الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بإقامة الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي، والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، ويتم فيها تسليط الضوء على تجارب احترافية ناجحة في مجال استدامة الإنجازات والمحافظة على ثبات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات بأفضل الأساليب الاحترافية الناجحة، والتي تركت بصمة في كرة القدم العالمية.

وتعقب الجلسة الرئيسة من المؤتمر مراسم توزيع الجوائز على نجوم اللعب والتدريب والإدارة للأفراد والأندية، الذين حققوا أهم الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي، وكذلك تكريم أصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة الممتدة منذ سنوات عدة، وسيكون في مقدمة الحضور نجوم نادي مانشستر سيتي على مستوى الإدارة والتدريب واللاعبين، كما سيكون من بين الحضور مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، وقائد منتخب السامبا كاسيميرو، إلى جانب المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي جون تيري، ومجموعة من الضيوف البارزين وممثلي الأندية والهيئات من جميع أنحاء العالم.

وستشهد الأمسية المرتقبة للجوائز الإعلان عن الفائزين في 18 فئة رئيسة، بما في ذلك أفضل لاعب من فئة الرجال، وأفضل لاعبة من فئة السيدات، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل لاعب وفقاً لآراء الجمهور، إضافة إلى خمس جوائز رقمية وجائزتين افتتاحيتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتمثل «الاستدامة والأداء في كرة القدم» شعار نسخة هذا العام من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينطلق بالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر»، وهو الحدث الذي سيكون صديقاً للبيئة ويطبق معايير الاستدامة، حيث تم تحويل المواد المستخدمة في التنظيم إلى مواد صديقة للبيئة، وكذلك استخدام الدعوات الإلكترونية للحضور في إطار جهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدبي غلوب سوكر، لتنظيم حدث مستدام.

1000 ضيف يتوافدون من مختلف قارات العالم للتعرف إلى الفائزين في 25 فئة.