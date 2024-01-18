"280 ألف كرة غولف" من "موانئ دبي" لدعم القاعدة الشعبية للعبة في العالم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية والشريك الرئيسي لجولة دي بي ورلد للغولف، عن عودة حاوية "حياة ثانية" لكرات الغولف، للمشاركة في موسم 2023-2024 من جولة دي بي ورلد، ومواصلة جهودها الهادفة لتنمية القاعدة الشعبية لرياضة الغولف على مستوى العالم.

وتعدّ حاوية شحن كرات الغولف "حياة ثانية"، التابعة لمجموعة موانئ دبي، والتي يبلغ طولها 20 قدمًا، مفهومًا فريدًا ومبتكرًا مصمّمًا لمنح كرات الغولف "حياة ثانية" عبر استخدامها من جديد في مشاريع رياضة الغولف الشعبية حول العالم. وبدلاً من إرسالها إلى مطامر النفايات، أو إخفائها في الخزائن المنزلية، سيعاد استخدام الكرات الزائدة عن الحاجة، والتي تم جمعها خلال الموسم، من خلال توزيعها على مبادرات رياضة الغولف الشعبية، لتمكين أعداد أكبر من الأشخاص من الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة المتميزة.

وخلال الموسمين الماضيين، تجوّلت حاوية "حياة ثانية"، المدعومة بالخدمات اللوجستية الذكية من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عبر آلاف الكيلومترات في البر والبحر، وجمعت 280 ألف كرة جولف بطرق متنوعة؛ حيث تلقت تبرعات بالكرات من اللاعبين والمشجعين والهيئات الإدارية، والغواصين المحترفين الباحثين عن كرات الغولف في البحر، ومجموعات استخدام الكلاب في جمع الكرات، ومن جامعي كرات الغولف للأطفال. وتم توجيه التبرعات إلى مبادرات رياضة الجولف حول العالم، بما في ذلك كينيا وجنوب أفريقيا والهند وأوروبا.