منصور بن محمد: سعداء باختيار نجوم كرة القدم لدبي كمكان مفضّل للإقامة

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الـ14 من جائزة «دبي غلوب سوكر»، حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية في فندق أتلانتس النخلة مساء يوم غدٍ، للمشاركة في المؤتمر الذي تعقد أعماله تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، والمشاركة في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الفائزين بالجائزة.

وقال سموه: «جاء إطلاق مجلس دبي الرياضي في عام 2006 لمؤتمر دبي الرياضي ليتحول اليوم إلى منصة عالمية للقاء وتحاور المختصين وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم، حيث استقطب في دوراته المتعاقبة نخبة من صنّاع القرار ضمن الاتحادات الدولية، وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، وكذلك نجوم الرياضة والتدريب والإدارة الذين استعرضوا أهم التحديات والفرص والمبادرات التي أسهمت في تطوير كرة القدم، كما قدموا خلاله خلاصة تجاربهم الاحترافية الناجحة».

وأضاف سموه: «أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وكذلك جائزة (دبي غلوب سوكر) التي انطلقت من دبي في عام 2010، من الأحداث الدولية التي ينتظرها الجميع للتعرف عن قرب إلى نجومهم وتجاربهم لتحقيق النجاح والتميز خلال مشوارهم الرياضي، واستطلاع ملامح التطوير المنشود وفق رؤية أصحاب التجارب الأنجح في العالم، كما أسهم حضور كبار نجوم كرة القدم العالمية والمسؤولين في اتحاداتها وأنديتها في تعزيز الربط بين كرة القدم والاستثمار من خلال افتتاح مقار، وإنشاء أكاديميات، وتعزيز فرصة اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين. نحن سعداء باختيار نجوم اللعبة لدبي كمكان مفضل للإقامة، والاستمتاع بجودة الحياة باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.. ودبي ترحب بالجميع في كل الأوقات».

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي قائلاً: «ركزت الدورات السابقة على موضوعات الحوكمة والتمكين والاقتصاد والاستثمار ومسرعات المستقبل والطريق إلى البطولات، واخترنا أن يكون محور نسخة هذا العام (استدامة الموارد واستدامة الأداء وتحقيق البطولات)، بمشاركة متحدثين من نجوم اللعبة، وحشد من أصحاب الإنجازات في مختلف مجالاتها، الذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث، وتكريم الفائزين منهم بفئات جائزة (دبي غلوب سوكر) أمام المتابعين في الإمارات ومن حول العالم عبر الشاشات والمنصات المعنية باللعبة».

ويشهد المؤتمر صباح غدٍ جلسة حوارية بعنوان «المرأة وكرة القدم»، يستضيفها نادي دبي للصحافة، فيما ستقام مساءً في فندق أتلانتس الجلسة الرئيسة للمؤتمر، والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، يتبعها حفل تكريم الفائزين بمختلف فئات جائزة «دبي غلوب سوكر» في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بينهم الأبطال من اللاعبين والمدربين، الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم، وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين حول العالم.

• «المؤتمر منصة عالمية للقاء المختصين وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم».

• مؤتمر دبي الرياضي الدولي ينطلق غداً تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم».