شباب الأهلي يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الشمال القطري

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي، انتصاراً عريضاً على حساب ضيفه الشمال القطري جاء بنتيجة (110-81)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الافتتاحية من إياب الدور التمهيدي في دوري مجموعات بطولة (سوبر غرب-آسيا)، والتي شهدت لحساب المجموعة الرابعة ذاتها، فوز المنامة البحريني على مضيفه كاظمة الكويتي بواقع (102-82).

وعزز شباب الأهلي مركزه الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط، بفارق النقطة عن المنامة البحريني المتصدر، وليحافظ فريقا كاظمة الكويتي، والشمال القطري على مركزيهما الثالث والرابع برصيدي 5 و4 نقاط على التوالي.

ونجح شباب الأهلي في فرض هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، وترجمها "فرسان السلة" بنيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربعة بواقع (36-22 و24-23 و29-17 و21-19)، والخروج بنتيجة الفوز بفارق كبير بلغ 29 نقطة.