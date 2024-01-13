نجوم بـ 3.5 مليارات يورو يتنافسون على كأس إفريقيا

تنطلق، اليوم، بطولة أمم إفريقيا بنسختها الـ34، المقررة في ساحل العاج، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً تزخر بالنجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ويعلن منتخبا ساحل العاج وغينيا بيساو ضربة البداية (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات).

وتزايد الاهتمام بالبطولة السمراء في ظل الارتفاع الكبير بالقيمة التسويقية لعدد من اللاعبين الذين نشطوا في السنوات الأخيرة في «القارة العجوز»، أو على صعيد المنتخبات التي تألقت ولمعت مؤخراً، خصوصاً المنتخب المغربي الذي حصد المركز الرابع في مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لتلك المرتبة في كأس العالم.

وتجاوزت القيمة السوقية للمنتخبات التي ستكون في ساحل العاج حاجز الـ3.5 مليارات يورو، يتنافسون للفوز بكأس البطولة وجائزة المركز الأول التي ارتفعت إلى سبعة ملايين دولار.

ويتصدر نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي وأفضل لاعب في إفريقيا فيكتور أوسيمين صدارة لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة بقيمة تبلغ 110 ملايين يورو، متبوعاً بقائد المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح متساوياً مع مدافع المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بقيمة 65 مليون يورو، يحل بعدهما لاعب وست هام، الغاني، محمد قدوس بـ45 مليون يورو، ثم الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ40 مليون يورو.

ورفعت القيمة التسويقية الكبيرة للنجم الكبير فيكتور أوسيمين، من القيمة التسويقية لمنتخب نيجيريا إلى 349.9 مليون يورو، ليأتي «النسور الخضر» في الصدارة بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص بالأرقام والإحصاءات.

وجاء المنتخب المغربي ثاني أعلى قيمة إفريقياً، والأول عربياً بـ347.4 مليون يورو، ويحتل منتخب ساحل العاج المركز الثالث بقيمة تبلغ 334.58 مليون يورو، ويأتي بعده منتخب السنغال حامل اللقب، بـ274.4 مليون يورو، فيما يحتل منتخب الجزائر المركز السادس بـ189.40 مليون يورو، ومصر تاسعاً بـ135.80 مليون يورو، وتونس في المركز الـ12 بـ63.20 مليون يورو.

أغلى المدربين

وعلى صعيد المدربين، يأتي مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي، في صدارة المدربين الأعلى أجراً في البطولة الإفريقية براتب سنوي مليونين و500 ألف يورو، يتبعه مدرب مصر، البرتغالي روي فيتوريا ويحصل على مليونين و400 ألف يورو، ويأتي ثالثاً، مدرب ساحل العاج جان لويس جاسي، ويتقاضى مليوناً و300 ألف يورو، ويأتي رابعاً مدرب منتخب نيجيريا البرتغالي خوسيه بيسيرو ويتقاضى 840 ألف يورو، ثم مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، بـ720 ألف يورو.

ولم تخلُ البطولة الإفريقية من حالة الشد والجذب المعتادة بين منتخبات القارة السمراء ومسؤولي الأندية في أوروبا، والتي أجبرت على الاستغناء عن أبرز نجومها في هذا التوقيت المهم من عمر الدوريات في أوروبا.

الأكثر تضرراً

وتتسبب البطولة الإفريقية كل مرة في أزمة للأندية الأوروبية التي تجد نفسها بلا لاعبين أفارقة، لارتباطهم بمنتخبات بلادهم، ويُعد نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي أكثر المتضررين، إذ يفقد سبعة من لاعبيه، هم: إينا وتايو أونيي من نيجيريا، وشيخ كوياتيه وموسى نياكاتي من السنغال، وثلاثي ساحل العاج ويلي بوليو إبراهيم سنغاري وسيرجي أورييه.

أما وست هام يونايتد، فقد أصبح مضطراً للاستغناء عن خدمات الجزائري سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد والإيفواري ماكسويل كورنت والغاني محمد قدوس، بينما سيفقد فولهام السنغالي فودو بالو توريه والنيجيريين أليكس إيبوي وكالفين باسي، أما كريستال بالاس فسيفتقد الغانيين جوردان أيو وجيفري شولوب، والمالي شيخ ديوكوريه، وسيفقد كل من شيفيلد يونايتد لاعبين هما المالي إسماعيلا كوليبالي والتونسي أنيس بن سليمان.

وإن كان ليفربول سيفقد النجم المصري محمد صلاح، فإن أرسنال مهدد بفقدان كل من المصري محمد النني والغاني توماس بارتي.

أما الدوري الفرنسي فهو الأكثر تضرراً بين البطولات الخمس الكبرى، بغياب 88 لاعباً، يليه الدوري الإنجليزي بـ48 لاعباً، والدوري الإيطالي بـ37 لاعباً، والإسباني بـ27، والألماني بـ26 لاعباً.

7 ملايين دولار جائزة الفائز بكأس أمم إفريقيا

9 أرقام تاريخية تضع «الفراعنة» في صدارة منتخبات القارة السمراء

ستكون الأنظار منصبه على المنتخب المصري باعتباره الأكثر تتويجاً باللقب القاري بسبع مرات، حصل عليها في أعوام، (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).

وينفرد الفراعنة بسبعة أرقام استثنائية، إلى جانب كونه الأكثر تتويجاً، إذ يُعد أكثر المنتخبات وصولاً للنهائي، بـ10 مرات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).

كما يُعد أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات، بـ26 مرة، خاض خلالهم 107 مباريات.

ودفعت تلك الأرقام المنتخب المصري، ليكون الفريق الأكثر فوزاً في المباريات في 60 مرة، مسجلاً أعلى نسبة أهداف برصيد (168 هدفاً).

ولايزال المهاجم المصري، أيمن منصور يحتفظ بتسجيله أسرع هدف في البطولة، الذي سجله بعد 23 ثانية فقط في فوز «الفراعنة» على الغابون برباعية نظيفة عام 1994.

ويعد زميله في المنتخب المصري، أحمد حسن، أكثر من شارك في المباراة النهائية في أربع مناسبات، كما خاض نهائيات البطولة الإفريقية 8 مرات، متساوياً مع الكاميروني ريغوبير سونغ، والغاني ديدي أيو، والتونسي يوسف المساكني.

ويعتبر الراحل محمود الجوهري، أول عربي يفوز بالبطولة كلاعب ومدرب، عامي (1957 و1998)، متساوياً مع النيجيري ستيفن كيشي (1994 و2013).

كما يعد المصري حسن شحاتة، أول مدرب يتمكن من حصد لقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية (2006 و2008 و2010).

وتخوض مصر البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

قائمة أعلى 5 منتخبات قيمة سوقية

1- نيجيريا: 349.9 مليون يورو.

2- المغرب 347.4 مليون يورو.

3- ساحل العاج: 334.58 مليون يورو.

4- السنغال: 274.4 مليون يورو.

5- غانا: 195.98 مليون يورو.

أعلى 5 نجوم قيمة تسويقية

1- فيكتور أوسيمين (نيجيريا): 110 ملايين يورو.

2- محمد صلاح (مصر): 65 مليون يورو.

3- أشرف حكيمي (المغرب): 65 مليون يورو.

4- محمد قدوس (غانا): 45 مليون يورو.

5- أندريه أونانا (الكاميرون): 40 مليون يورو.

المدربون الأعلى أجراً

1- جمال بالماضي «الجزائر» 2.5 مليون يورو.

2- روي فيتوريا «مصر»: 2.4 مليون يورو.

3- جان لويس جاسي «ساحل العاج»: 1.3 مليون يورو.

4- خوسيه بيسيرو «نيجيريا»: 840 ألف يورو.

5- وليد الركراكي «المغرب»: 720 ألف يورو.



