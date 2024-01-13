طواف الشارقة ينطلق 26 الجاري

ينطلق طواف الشارقة الدولي بنسخته التاسعة يوم 26 الجاري، بمشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة. وتبلغ مسافة الطواف الإجمالية 503 كيلومترات موزعة على خمس مراحل، على أن يختتم يوم 31 الجاري. ويصاحب الحدث تنظيم طواف محلي للشباب مسافته 138 كلم من ثلاث مراحل وسباق خاص للمعاقين. جاء ذلك خلال مؤتمر للجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي عقد أول من أمس في حصن الشارقة التاريخي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعدد من المسؤولين.

وتتوزع مراحل الطواف بين المرحلة الأولى «الحصن» 26 الجاري، ثم المرحلة الثانية «الاستدامة» 27 الجاري، والمرحلة الثالثة «شاطئ الحيرة» 28 الجاري، والمرحلة الرابعة «الساحل الشرقي» 30 الجاري، والمرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» يوم 31 الجاري.