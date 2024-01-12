مشجعون: مستعدون لدعم المنتخب في الدوحة رغم ظروف العمل.. وعلى نفقتنا الخاصة

كشف مشجعون عن استعدادهم للسفر إلى الدوحة على نفقاتهم الخاصة، رغم ظروف العمل، من أجل الوجود في مدرجات ودعم المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، إذ يبدأ «الأبيض» مشواره في البطولة بمواجهة هونغ كونغ غداً (الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات).

وشددوا في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» على أهمية وجود الجمهور بكثافة في هذا الحدث من أجل دعم المنتخب، وبث روح الحماس والجدية في أوساط اللاعبين من أجل الظهور المشرف وتحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيداً في البطولة وتخطي دور المجموعات.

وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها المنتخب بخوضه سبع مباريات رسمية وودية (فاز في ست وخسر في واحدة فقط) تُعد مؤشراً إيجابياً للجمهور لدعمه بكل قوة، وتوقعوا وجوداً جماهيرياً كبيراً في مباريات المنتخب في البطولة، نظراً لقرب المسافة بين الإمارات وقطر، إذ بإمكان الجمهور السفر براً بالسيارات أو جواً.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وقال المشجعون: إن «دعم المنتخب والوقوف خلفه في هذا الحدث الآسيوي الكبير يُعد واجباً وطنياً، وعلى جميع الجماهير التوحّد خلف منتخبهم وكلنا ثقة بالجمهور الإماراتي في دعم الأبيض، ولذلك فإننا نطالب اتحاد الكرة بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للجمهور الراغب في السفر إلى الدوحة للتشجيع والوقوف خلف الأبيض في أهم حدث كروي في آسيا».

وأوضحوا أن «المنتخب يضم في صفوفه عدداً كبيراً من الوجوه الشابة التي ستظهر لأول مرة في كأس آسيا، لذلك فإنه بحاجة إلى الدعم الجماهيري».

واجب وطني

وشدّد رئيس جمعية مجلس جماهير بني ياس حريز المنهالي، على أهمية الوجود الجماهيري الكبير في المدرجات لدعم المنتخب في هذه البطولة، وقال: «طالما أن المنتخب موجود في هذا الحدث سأقف خلفه في المدرجات على نفقتي الخاصة، وهذا واجب وطني على الجميع، وأثق بأن الجمهور الإماراتي سيتواجد خلف المنتخب في كأس آسيا، ومتفائل بظهور مشرف للمنتخب في البطولة».

وأضاف المنهالي: «المنتخب سيشارك في هذه البطولة المهمة وهي محطة مهمة بالنسبة له، لذلك فإن أي شخص حريص على وصول المنتخب إلى أبعد نقطة في البطولة عليه الوجود في المدرجات وتشجيع منتخبه، كون أن هذا الأمر يُعد منظومة متكاملة ممثلة في الجمهور واللاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب والإعلام، كل له دوره في هذا الخصوص».

وتابع: «من الضروري التفاف الجميع من جمهور وإعلام خلف المنتخب، والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب أخيراً، بخوضه سبع مباريات رسمية وودية وفوزه في ست منها وخسارته في واحدة فقط أمام منتخب عمان ودياً، تُعد مؤشراً إيجابياً للجمهور لدعم المنتخب». وختم: «رغم أن أداء المنتخب في بعض الأحيان لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن الأهم هو النتائج الإيجابية التي يحققها».

مناشدة لاتحاد الكرة

من جهته، طالب رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس سعيد ربيع، اتحاد الكرة بضرورة التنسيق مع روابط مشجعي الأندية وممثلي المشجعين، خصوصاً بالنسبة لحدث كبير مثل كأس آسيا يتطلب وجوداً كبيراً للجمهور في المدرجات خلف المنتخب.

وقال سعيد ربيع: «يفترض أن يكون هناك شخص من اتحاد الكرة مختص بشؤون الجماهير ويقوم بالتواصل مع رؤساء روابط الأندية في هذا الخصوص، خصوصاً أن المنتخب بحاجة إلى دعم الجمهور في هذا الحدث وفي كل الأحداث المقبلة».

دور مهم للجمهور

بدوره، أكد مشجع شباب الأهلي فهد السليطي، أهمية وجود الجمهور الإماراتي خلف «الأبيض» في هذا الحدث، مشيراً إلى أنه سيحاول حضور مباراة المنتخب أمام هونغ كونغ.

وعما إذا كان اتحاد الكرة قد قدّم أي تسهيلات للجمهور للوجود في المدرجات ودعم المنتخب، قال: «اتحاد الكرة عودنا دائماً على تقديم التسهيلات للجمهور، سواء كانت تذاكر أو إقامة ومواصلات، وبالنسبة لي فإنني رغم ظروف الدوام في العمل، إلا أنني سأكون حاضراً خلف المنتخب لمؤازرته من المدرجات».

مواعيد مباريات المنتخب في البطولة

الإمارات - هونغ كونغ (غداً الساعة 18:30).

الإمارات - فلسطين (18 يناير الساعة 21:30).

الإمارات - إيران (23 يناير الساعة 19:00).

. المنتخب يبدأ مشوار المنافسة في كأس آسيا بمواجهة هونغ كونغ غداً.