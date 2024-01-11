طيران الإمارات وريال مدريد يفتتحان "السوبر الإسباني" في الرياض

سيّرت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم والراعي الرئيسي والرسمي لريال مدريد، رحلة خاصة قبل أيام نقلت الفريق الملكي بطائرة اقلعت من العاصمة الإسبانية مدريد واتجهت إلى العاصمة السعودية الرياض. وخاض ريال مدريد أمس نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتيكو مدريد، وفاز بنتيجة 5-3.

واستمتع نجوم الفريق على الرحلة الخاصة بخدمات متميّزة للراحة واستعادة النشاط قبل المباراة، بما في ذلك تذوق الأطباق المختارة بعناية والمعدة خصيصاً للرحلة، كما استمتعوا بعد ذلك بمشاهدة عروضهم وأفلامهم وموسيقاتهم المفضلة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وتدعم طيران الإمارات ريال مدريد كشريك رسمي منذ عام 2011، حيث قامت بربط تجارب المشجعين مع النادي الشهير للوصول إلى قاعدته الجماهيرية الواسعة، التي تضم أكثر من 500 مليون مشجع حول العالم. وسبق لطيران الإمارات أن نقلت فريق ريال مدريد على رحلات خاصة لخوض العديد من الجولات، بما في ذلك أحداث رياضية أقيمت في المملكة العربية السعودية. وتمتد شراكة طيران الإمارات كراعٍ رئيسي وناقل رسمي لريال مدريد حتى عام 2026، ما يجعل هذه الشراكة تاريخية وأطول رعاية للقميص في تاريخ الليغا.