كأس آسيا 2023: برنامج مباريات منتخب الإمارات

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا أمام هونغ كونغ الأحد المقبل على استاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الثالثة في البطولة القارية. وتاليا برنامج مباريات المنتخب خلال الدور الأول في بطولة آسيا:

برنامج مباريات المنتخب (بتوقيت الإمارات)

الأحد 14 يناير

(18,30) الإمارات - هونغ كونغ / استاد خليفة الدولي

الخميس 18 يناير

(21,30) فلسطين - الامارات / استاد الجنوب

الثلاثاء 23 يناير

(19,00) إيران - الإمارات / استاد المدينة التعليمية