رمسـة مـلاعب

مدرب

استقر رأى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بالإبقاء على مدرب الفريق، على الرغم من حالة عدم الرضا لعدد كبير من مشجعي النادي على هذه الخطوة، معتبرين أن الفريق بحاجة ماسة إلى تغييرات كبيرة، من بينها رحيل المدرب نفسه، وعدد من اللاعبين الأجانب.

تجديد

جدّدت إدارة أحد الأندية المحترفة عقد اللاعب المواطن، لتغلق بذلك الباب نهائياً أمام عروض مُغرية كان قد تلقاها اللاعب من أكثر من نادٍ منافس، في أعقاب ظهوره بمستوى فني متطوّر في الفترة الأخيرة، وفرض نفسه بقوة واحداً من العناصر الأساسية.

تعاقد

كشف مسؤول بارز بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لمقربين منه، أن النادي بدأ مفاوضات جادة في التعاقد مع لاعبَين أجنبيَين دون الكشف عنهما، وذلك استجابة لتوصية من مدرب الفريق، وفي المقابل الاستغناء على لاعبَين أجنبيَين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.