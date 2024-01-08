الطاير: جائزة «الإبداع الرياضي» تؤكد ريادة دبي مركزاً عالمياً للاحتفاء بالإبداع

أعرب رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مطر محمد الطاير، عن بالغ اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته الجائزة التي تعد من أكبر الجوائز الرياضية العالمية من ناحية قيمتها وتعدد فئاتها، مع تنامي أثرها كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع في المجال الرياضي على مستوى المنطقة.

يأتي ذلك مع بدء وصول الفائزين ضمن الدورة الـ12 للجائزة، تمهيداً لحضور حفل تكريمهم، المقررة إقامته بعد غدٍ.

ومع تمام الاستعدادات للحدث الرياضي الكبير الذي سيشهد تكريم 30 مبدعاً من الرياضيين والفرق والشخصيات والمؤسسات المؤثرة في مختلف الرياضات، قال مطر الطاير: «انطلقت الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل الرياضة والرياضيين، مكتسبةً زخماً قوياً عزّز من أثرها وقيمتها، وانضمامها إلى مبادرات سموه العالمية التي تعمل من أجل مستقبل أفضل للعالم في جميع المجالات، ونحن حريصون على ترسيخ هذا الدور المهم الذي تلعبه الجائزة، وما وصلت إليه من مكانة عالمية في تحفيز كل أشكال الإبداع الرياضي ضمن الفئات العديدة التي تشملها».

وأكد أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لهذا الحدث الرياضي المميز، تزيد من أهميته، بفضل دعم سموه وتوجيهاته السديدة بحشد كل المقومات اللازمة لتمكين الجائزة من الاضطلاع بدورها كإحدى أهم منصات تحفيز التميز الرياضي على مستوى العالم.

وأوضح مطر الطاير أن رئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، للجائزة، وقيادة سموه لمنظومة العمل فيها منذ تأسيسها، كان له الفضل في تحقيق النجاحات المتوالية للجائزة، التي توجها النجاح اللافت لدورتها الماضية، وهي الـ12 في مسيرتها التي انطلقت في عام 2009 ضمن إطار محلي وعربي، لتتحول في دورتها الرابعة (في عام 2012) إلى حدث عالمي، تأكيداً لريادة دبي على الصعيد العالمي كمركز رئيس للاحتفاء بالإبداع في شتى أشكاله، وضمن مختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الرياضي.

وأشار إلى مواصلة مجلس أمناء الجائزة العمل بتوجيهات سمو راعي الجائزة، وسمو رئيس الجائزة، لتحقيق أهدافها في تطوير الرياضة، والارتقاء بجميع جوانبها إلى مستوى الإبداع، إضافة إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وأضاف: «نؤكد لجميع الرياضيين في دولة الإمارات والعالم العربي وللمؤسسات الرياضية الدولية مواصلتنا العمل من أجل تطوير الرياضة، والارتقاء بمستوى الإنجازات في جميع مجالاتها، ودعم المبدعين فيها بما يتناسب مع إنجازاتهم، كما ندعم ونقدّر المبادرات التي تعزز دور الرياضة في تمكين المجتمعات، ومن خلال متابعتنا للفائزين في الدورات السابقة للجائزة، فقد واصل كل منهم تحقيق المزيد من التطور في أدائه وإنجازاته في ميادين المنافسة والتدريب والإدارة، كما أصبح كل منهم نموذجاً يحتذى لزملائه وأبناء وطنه، وهذا يؤكد التأثير الكبير الذي تتركه الجائزة على العاملين في القطاع الرياضي بجميع مجالاته».

مطر الطاير:

• نواصل ترسيخ مكانة الجائزة وتفعيل أهدافها في تطوير الرياضة ودعم المبدعين فيها.

• ندعم ونقدّر المبادرات التي تعزز دور الرياضة في تمكين المجتمعات.