رمسـة مـلاعب

صدمة

تلقى مدرب سابق في دوري المحترفين صدمة، لأنه لم يتم اختياره لتدريب أحد الأندية الباحثة عن التعاقد مع مدرب جديد، بعدما أبدى استعداده للعودة إلى الإمارات، ولكن تم رفضه من ناديين، رغم موافقته على خفض راتبه.

مفاوضات

دخل نادٍ في مفاوضات مع لاعب دولي كوري جنوبي، أثناء وجوده مع منتخب بلاده في الدولة خلال معسكر الفريق استعداداً لكأس آسيا، حيث رحّب اللاعب بالانتقال إلى الفريق في حال وافق ناديه على رحيله.

استغناء

أبلغ أحد أندية دوري المحترفين لاعب أجنبي بأنه لن يتم قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما اقترب النادي من التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، اذ تتفاوض الإدارة مع اللاعب بشأن فسخ عقده أو إعارته إلى فريق منافس.