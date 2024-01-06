نجم كلباء فومبيرغر يلتحق بمنتخب سلوفينيا

أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم عن ضم لاعب الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، الأرجنتيني الأصل والسلوفيني الجنسية اندرياس فومبيرغر، إلى صفوف المنتخب، وذلك تمهيداً لخوض المعسكر التدريبي الذي ينظمه اتحاد سلوفينيا في الولايات المتحدة، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.

ويُعد فومبيرغر أحد أبرز هدافي دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن سجل ستة أهداف في الموسم الحالي، فضلاً عن صناعته أربعة أهداف لزملائه، ويعتمد عليه مدرب كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي بشكل أساسي لما يتمتع به من إمكانات فنية مميزة، فضلاً عن اللعب في أكثر من مركز في خطي الهجوم والوسط والتسديد بالرأس، حيث يبلغ طوله (188 سنتيمتراً).

وكان اتحاد كلباء قد تعاقد مع فومبيرغر قادماً من فريق سان لورينزو الأرجنتيني بعقد حر، ويمتد عقده لموسم واحد، ينتهي بنهاية الموسم الجاري.