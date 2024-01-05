عبدالله عمر: كُلفة الصعود من «الهواة» إلى المحترفين 5 ملايين درهم

اعتبر المدير الرياضي لنادي «غلف إف سي» عبدالله عمر أن صعود أي نادٍ من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، للعب في دوري أدنوك للمحترفين، لا يعتمد بشكل كامل على حجم الميزانية المالية التي يخصصها النادي لتحقيق الصعود، مشيراً إلى أنه «مفهوم غير دقيق، وأن أندية كثيرة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة، ووصلت إلى مراكز متقدمة بميزانيات متوسطة (معقولة)، منها أندية الشركات وأندية أخرى، تمكنت بفضل التخطيط السليم من تحقيق طموحاتها».

وقال عبدالله عمر لـ«الإمارات اليوم»: «استناداً لخطط عمل متقنة ومدروسة، فإن خمسة ملايين درهم كافية، لتمهيد الصعود لدوري المحترفين أو أن تضع الفرق في دائرة المنافسة بقوة»، مؤكداً أن «ذلك يعتمد على أسلوب التخطيط الفاعل والاحترافي، لتحقيق الأهداف ومنها المنافسة بقوة والصعود للمحترفين».

وتابع: «التوازن المالي في دوري الدرجة الأولى مهم جداً، ويعد من أهم عناصر تحقيق الإنجازات، وذلك من خلال تقنين المصاريف، وتحسين نوعية التعاقدات بأقل الكُلف، لذا نرى أن فرق الشركات تواصل حضورها بشكل فني مقنع، بعد نجاح تجاربها في كيفية انتخاب اللاعبين الجيدين، لذلك فهي الأقل إقالة للمدربين والاستغناء عن اللاعبين».

وتابع: «كشف الموسمان الماضيان والموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى عن أنه يتجه إلى نقلة نوعية كبيرة، يمكنها أن تدعم الكرة الإماراتية بشكل بارز، وإذا أسهمت الشركات الفاعلة برعايتها، فإنها ستسهم بدور فاعل لتطوير المردود العام لدوري الأولى».

ويحتل فريق «غلف إف سي» المركز الـ11 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الحالي.