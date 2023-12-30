«دبي للقدرة» تستضيف بطولة «التقاط الأوتاد» منتصف يناير المقبل

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في 14 يناير المقبل، بطولة «التقاط الأوتاد» التي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، ضمن أجندة المسابقات المقررة في الموسم الحالي، والتي تتضمن 10 بطولات.

وأكد رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد راشد المزروعي، أهمية هذه البطولات للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مستوياتهم، بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني لتحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، بدعم واهتمام سعادة الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى حرصهم على جذب المزيد من العناصر للعبة، من خلال تنظيم البطولات المختلفة خلال الموسم، مع وجود خطة لتكوين فريق نسائي.

وقال المزروعي إن الموسم الحالي شهد تنظيم خمس بطولات، ابتداءً من بطولة اتحاد الفروسية بقرية بوذيب، ثم بطولة التحدي بمدينة دبي الدولية للقدرة، وبطولة العين الدولية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وجاءت بطولة الاتحاد الرابعة في دبي، تلتها بطولة قرية بوذيب في ديسمبر الحالي.