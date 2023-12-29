السيارات الكهربائية تصعد تل مرعب للمرة الأولى اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات سباق صعود تل مرعب للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي، وتبدأ المنافسات بفئات السيارات الكهربائية التي تشارك للمرة الأولى وفئة الستة سلندر توربو وفئة ثمانية سلندر غاز.

وتعد منافسات صعود التل هي البطولة الأشهر في مهرجان مرعب الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية التي تشارك ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024.

وأكد مدير عام نادي ليوا الرياضي حمدان المزروعي، أن المنافسة الخاصة بصعود السيارات للتل هي من المنافسات القوية، خاصة مع درجة الانحدار القوية لتل مرعب التي تجعل من منافسة الصعود تجربة مثيرة، وقال: «التحدي هو ليس صعود التل، وإنما تحقيق زمن قياسي في هذه التجربة ومحاولة الوصول إلى أقوى فئة ضمن كل فئة».

وقال حمدان المزروعي: «تم تقسيم المنافسة في صعود التل إلى ثلاثة أيام هذا الموسم في تجربة جديدة، بعد أن كانت تقام على مدار يومين في السنوات الماضية، وستكون هناك ثلاث فئات في اليوم الأول اليوم، ثم فئتان غداً والختام بعد غدٍ مع ثلاث فئات ليكون المجموع ثماني فئات».