تقييم

بدأت شركة كرة القدم في نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، إجراء عملية تقييم شاملة على مستوى اللاعبين الأجانب، إذ تم الاستقرار على قطع إعارة أحد اللاعبين، والاستغناء عن خدمات آخر، والتعاقد مع بديلين جديدين أحدهما مهاجم والآخر لاعب في خط الوسط.

عقد

سارعت إدارة أحد الأندية إلى تمديد عقد حارس المرمى المخضرم، قبل أن يدخل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده التي تُتيح له الانتقال إلى نادٍ آخر، بعدما فاض بها الكيل من تراجع مستوى الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة، وهناك اتجاه لمنح الحارس المخضرم فرصة للدفاع عن عرين الفريق، بعد استئناف الدوري.

طلب

طلب أكثر من نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، استعارة لاعبين من فريق شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، لكن الأمور مجمدة حتى الآن، في انتظار انتهاء «فرسان دبي» من لقاء السوبر الذي سيجمعه غداً بالشارقة، للبت في تلك العروض سواء بالقبول أو الرفض.