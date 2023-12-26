معتز عبدالله: تمنيت اللعب بجوار الطلياني.. وميتسو وراء تحولي إلى التدريب

كشف المدرب الوطني لكرة القدم والحارس الدولي السابق معتز عبدالله، أنه اتجه إلى مجال التدريب، بعدما أخذ دورات عدة في هذا الخصوص، بعد اعتزاله اللعب في موسم 2015-2016، مشيراً إلى أنه يخضع حالياً لدورة الدبلوم العالي لمدربي كرة القدم، بهدف تطوير قدراته، لافتاً إلى أنه قبل تحوله إلى مجال التدريب عمل محللاً فنياً في كرة القدم، مشدداً على أن كرة القدم أعطته حب الناس، مؤكداً أن مدرب المنتخب والعين، الراحل عبدالكريم ميتسو، وراء تحوله للتدريب، وأنه كان يتمنى اللعب بجوار أسطورة كرة القدم الإماراتية عدنان الطلياني، وأن طموحه في المستقبل هو تدريب المنتخب.

وردّ معتز عبدالله على أسئلة «الإمارات اليوم» في زاوية «مخضرمون» التي تلاحق نجوم الزمن الجميل، للتعرف إلى أحوالهم ومواقعهم، وأين هم حالياً، سواء داخل الوسط الرياضي أو خارجه، بعد اعتزال اللعب منذ سنوات طويلة.

■ لماذا تحولت للتدريب بعد اعتزالك اللعب؟

■■ كنت متأثراً كثيراً بطريقة التدريب التي كان يتبعها مدرب المنتخب والعين السابق، الراحل الفرنسي برونو ميتسو، (عبدالكريم ميتسو)، فقد كنت معجباً جداً بأسلوبه في التدريب، فقد كان يوصل المعلومة للاعبين بطريقة سهلة.

■ ما أول محطة لك بعدما تحولت للتدريب؟

■■ عملت في أكاديمية الوحدة لكرة القدم، وأول فريق دربته كان فريق 15 سنة بنادي الوحدة.

■ ما سبب تحولك لمدرب عام وليس مدرباً لحراس المرمى؟

■■ رغم أن حارس المرمى يتميز بروح الشخصية القيادية، إلا أنه بالنسبة لي كان طموحي أكبر من كوني أعمل مدرباً للحراس.

■ ما أبرز المحطات في مسيرتك التدريبية؟

■■ قيادتي لتدريب فريق البطائح خلال ثلاث جولات في الموسم الكروي الماضي كان من أبرز محطاتي في التدريب، إذ أسهمت في بقاء الفريق في دوري المحترفين، وهذا الأمر لفت الأنظار إلي، وعزز ثقتي بنفسي.

■ ما أبرز محطاتك الكروية كحارس مرمى؟

■■ المحطات في مسيرتي كلاعب كانت كثيرة، لكن أبرزها كان مع نادي العين الذي حققت معه 16 بطولة محلية وقارية، أبرزها الفوز لأول مرة بلقب كأس رئيس الدولة في عام 98، وكذلك الفوز ببطولة الأندية الخليجية في 2002، ودوري أبطال آسيا في 2003.

■ حدثنا عن أبرز محطاتك مع المنتخب؟

■■ الفوز بلقب كأس الخليج في 2007، كان أبرز محطاتي مع المنتخب، وكذلك اللعب في الملحق المؤهل لكأس العالم 2002، وكنت محظوظاً حينها في اللعب بجوار آخر جيل اللاعبين المخضرمين، وهم الحارس محسن مصبح وزهير بخيت وإسماعيل راشد.

■ من المدرب الوطني الذي وضع بصمة في كرة القدم الإماراتية؟

■■ المدرب الوطني مهدي علي، يعد من أبرز المدربين الذين وضعوا بصمة وأعطى المنتخب هيبة خلال تدريبه له، بعدما حقق معه إنجازات عدة، وعزز كثيرا من الثقة في المدرب الوطني.