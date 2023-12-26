الوصل «بطل الشتاء» بأرقام قياسية.. والتوقف الدولي سلاح ذو حدين

نال فريق الوصل لقب بطل الشتاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم حتى قبل خوض الجولة الأخيرة بفضل الأرقام القياسية التي حققها، وحفاظه على سجله خالياً من الهزائم في 12 مباراة متتالية (9 انتصارات و3 تعادلات)، في وقت تقدم فيه العين إلى المركز الثاني وتراجع شباب الأهلي إلى الثالث، وسقوط الشارقة في فخ التعادل وخسارة الوحدة. وبرزت ثمانية مشاهد خلال الجولة ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

الوصل من دون خسارة

تقف الأرقام شاهداً على نجاح فريق الوصل في تحقيق لقب الشتاء، إذ إنه الفريق الأكثر فوزاً بـ9 انتصارات، والأكثر تسجيلاً للأهداف بواقع 33، كما أنه الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة، وهي المرة الأولى في تاريخ «الإمبراطور» التي يتفادى فيها الخسارة في أول 12 جولة منذ تطبيق الاحتراف.

«الإمبراطور».. ميلوش

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يحقق فريق الوصل كل هذا النجاح مع المدرب ميلوش ميلوييفيتش مقارنة بالأسماء الرنانة التي تولت تدريب «الإمبراطور» سابقاً، لكن الفريق وجد ضالته في المدرب الصربي الذي استطاع أن يحدث نقلة كبيرة وينجح في تغيير عقلية اللاعبين الذين باتت شهيتهم مفتوحة لتحقيق الانتصارات والسير بخُطى ثابتة في طريق تحقيق الألقاب.

لورينسي يتوهج

في الوقت الذي يسير فيه خورفكان في طريق مظلم، إلا أن مهاجمه البرازيلي لورينسي توهج وقاد الفريق لتحقيق فوز مهم على حساب الوحدة بفضل ثلاثية «هاتريك»، ولم يكتفِ اللاعب بذلك بل دخل تاريخ الفريق من أوسع أبوابه، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ خورفكان يحرز «هاتريك» في المسابقة.

الخطورة متنوّعة في الجزيرة

بعد تسجيله ثلاثية في شباك حتا خلال الانتصار 3-1، أصبح فريق الجزيرة أكثر فرق المسابقة في الموسم الحالي تسجيلاً للأهداف بلاعبين متنوّعين، إذ إن أهدافه الـ26 تم تسجيلها بأقدام 12 لاعباً، من بينها سبعة أهداف للمهاجم التاريخي علي مبخوت.

الخشونة لا تتوقف

شهدت الجولة أربع بطاقات حمراء رفعت الرصيد الإجمالي من حالات الطرد إلى 36، واللافت أن الجولة الثانية من المسابقة هي الوحيدة التي لم تشهد حالة طرد، بينما كانت البطاقات الحمراء حاضرة في بقية الجولات الأخرى، وفي الجولة 12 كانت البطاقات من نصيب لاعب الإمارات سالم علي، واتحاد كلباء سلطان الأميري ولاعب الجزيرة مبارك بنزامة ومدافع شباب الأهلي وليد عباس.

لغز الشامسي محير

عاد حارس مرمى فريق الوحدة، محمد الشامسي لارتكاب الأخطاء القاتلة مجدداً والتي كانت سبباً في وقت سابق في إبعاده من قائمة «العنابي»، وعدم استدعائه لتشكيلة المنتخب الوطني، وشكل أداء الحارس لغزاً محيراً، خصوصاً أنه كان في فترة سابقة أفضل الحراس في المسابقة.

حتا والإمارات

بحصدهما خمس نقاط فقط بنهاية الجولة 12 أصبح فريقا حتا والإمارات في موقف لا يحسدان عليه، وقد تسببت النتائج في مزيد من النتائج السلبية في دخولهما لمنطقة الخطر بصورة أكبر، وسيكونان مطالبين بضرورة الدخول لسوق الانتقالات الشتوية لإجراء صفقات في أكثر من مركز إذا ما أرادا الهروب من «دوامة الشك».

التوقف الدولي سلاح ذو حدين

دخلت بطولة دوري أدنوك للمحترفين فترة توقف تستمر لقرابة 50 يوماً تشهد إقامة كأس أمم آسيا في قطر، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني، لكن الفترة الطويلة قد تكون سلاحاً ذا حدين، إذ إن بعض الفرق تتراجع بعد التوقف، بينما تنجح فرق أخرى في أن تتحوّل إلى منافس قوي.

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 12، يرجى الضغط على هذا الرابط.