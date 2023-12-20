العين يستعيد "روح الانتصارات" برباعية في شباك خورفكان

استعاد فريق العين توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه خورفكان 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة، ليتخطى بذلك "الزعيم" آثار خسارة "الكلاسيكو" أمام الوحدة بهدفين نظيفين، وليرفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمدت نقاط الضيوف عند 10.

وقص مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من داخل الجزاء، لكن الضيوف استطاعوا احراز هدف التعادل عبر مسعود سليمان د 23، وهو الهدف الذي رفع اثارة اللقاء، لكن لابا عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37 الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية أظهر أصحاب الأرض قدراتهم الهجومية وسجلوا الهدف الثالث بواسطة القائد بندر الاحبابي د 47 بتسديدة صاروخية، وعزز زميله عمير اتزيلي بالهدف الرابع في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمن بها فوز "الزعيم".