العين «زعيم» مجموعته الآسيوية.. ويترقب قرعة الـ 16

حقق العين فوزاً معنوياً على حساب مضيفه آهال التركماني 2-1، أمس، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّدت نقاط أصحاب الأرض عند أربع في المركز الأخير.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 13 من علامة الجزاء، وعزز زميله الروماني، عمير اتزيلي، تقدّم «الزعيم» بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من علامة الجزاء أيضاً، بينما قلّص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 35، بواسطة إيلمان تاغييف، مستفيداً من خطأ دفاعي.

وكان «البنفسجي» قد خاض اللقاء بدون أي ضغوط، لأنه ضمن تأهله مبكراً إلى دور الـ16 منذ الجولة الرابعة، متفادياً بذلك الحسابات المعقّدة. وقد شهدت المباراة مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الاحتياطيين، بعد أن فضّل المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، إراحة الأساسيين.

وسيتعرّف العين - الذي بات ممثل الإمارات الوحيد بعد خروج الشارقة - إلى منافسه في الدور ثمن النهائي من المسابقة، خلال القرعة التي ستقام في الساعة الـ11 صباح 21 ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.