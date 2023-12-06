حمدان بن محمد: شكراً لـ 2.4 مليون مشارك في «تحدي دبي للياقة 2023»

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر إلى 2.4 مليون مشارك في «تحدي دبي للياقة 2023»، الذي سجل أرقاماً قياسية بنسخته السابعة في جميع فعالياته التي أقيمت على مدار 30 يوماً.

وقال سموّه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «شكراً دبي.. وشكراً لـ 2.4 مليون مشارك في تحدي دبي للياقة 2023.. دبي تستمد طاقتها من نشاطكم.. وبهمتكم قادرون على أن نجعلها المدينة الأكثر حيوية في العالم».

وشارك في الدورة السابعة 2.406.181 مليون شخص، بينهم أكثر من 35 ألف درّاج قطعوا مسافة بلغت 546 ألف كيلومتر في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، فيما شارك أكثر من 226 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري»، وقد جذب «تحدي التجديف على الألواح - وقوفاً» نحو 1000 مشارك من جميع الأعمار والقدرات البدنية.

واجتذب «تحدي دبي للياقة» هذا العام، الذي حطّم أرقام دورة عام 2022، أشخاصاً من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وأضفى أجواءً تفيض بالصحة والعافية على جميع أنحاء دبي، وترك أثراً إيجابياً دائماً على جميع المشاركين الذين التزموا بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، عن سعادته بالنجاح الكبير للدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، وقال: «أثبت (تحدي دبي للياقة) مرة أخرى أنه فعالية مجتمعية مهمة للغاية تعزز توحد مجتمعنا نحو الوصول إلى مزيد من الصحة والعافية، ويعكس الإقبال والمشاركة الكبيرة حماس سكان دبي وزوّارها المتزايد نحو تبني نمط الحياة النشط، ويسرنا أن نرى الأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي على الصحة البدنية والنفسية للمشاركين».

وأضاف: «لم يكن هذا النجاح الكبير سيتحقق لولا الدعم الذي لا يقدر بثمن من شركائنا ورعاتنا ومتطوّعينا، حيث لعب تفانيهم والتزامهم بتعزيز نمط الحياة الصحي دوراً مهماً للغاية في هذا الإنجاز، ومع اختتام الدورة السابعة من (تحدي دبي للياقة)، فإن إرثه سيواصل إلهام الجميع لإعطاء الأولوية لصحتهم وعافيتهم. وقد حفّز هذا التحدي شغفاً باللياقة البدنية داخل المجتمع، وشجّع الأفراد على إجراء تغييرات طويلة الأمد في نمط حياتهم ستعود عليهم بالنفع لسنوات قادمة».

بدوره، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «مع انضمام أكثر من 2.4 مليون مشارك إلى (تحدي دبي للياقة) هذا العام، أظهرنا مرة أخرى التزامنا الراسخ بتعزيز صحتنا البدنية والنفسية على المستوى الجماعي، حيث نسعى كمجتمع متحد من أجل بناء مستقبل أكثر صحة ونشاطاً.

وقد تم إطلاق (تحدي دبي للياقة)، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لاستكشاف مجموعة رائعة من مرافق اللياقة البدنية في مدينتنا وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً. ولكن لا ينبغي أن تنتهي التغييرات الإيجابية والعادات الصحية التي تبناها الجميع بانتهاء (تحدي دبي للياقة)، وأحث الجميع على اعتبار ذلك نقطة انطلاق للصحة والعافية مدى الحياة».

وأضاف: «حققت الدورة السابعة من (تحدي دبي للياقة) نجاحاً كبيراً، وأتقدم بخالص الامتنان لجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الرائع».