«الأخ غير الشقيق» لنجم توتنهام يتألق مع البطائح

سلّطت صحيفة «غلوبو» البرازيلية الضوء على مسيرة المهاجم ألفارو أوليفيرا مع فريقه البطائح في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وذكرت في تقريرها، أول من أمس، أن الأخ غير الشقيق لنجم توتنهام الإنجليزي، ريتشارليسون، لديه تأثير في تشكيلة الفريق، إذ سجل ثلاثة أهداف، وصنع آخر، خلال ظهوره في تسع مباريات في بطولة الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوليفيرا لعب دوراً بارزاً في الجولة قبل الماضية خلال مواجهة الشارقة التي انتهت 3-3، ما يُظهر أن اللاعب تكيف مع ناديه، الذي جمع 12 نقطة (فاز 3 تعادل 3 خسر 3)، مشيرة إلى أن الفريق لديه مباراة مهمة الجمعة المقبل في مواجهة بني ياس.

وكانت مسيرة المهاجم البرازيلي في الإمارات قد بدأت مع شباب الأهلي في 2019، ولعب في صفوف الفجيرة على سبيل الإعارة، وانضم لاحقاً إلى دبا الفجيرة، وقضى معه موسمين، قبل الانتقال إلى البطائح خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وأعرب ألفارو أوليفيرا في حديثه للصحيفة عن أمله في تقديم أداء قوي مع الفريق، وتجنب الدخول في صراع البقاء، في إشارة لما حدث مع الفريق في الموسم الماضي، حينما انتظر حتى الجولة الأخيرة، وحصل وقتها على هدية بتعادل منافسه دبا الفجيرة في مواجهة الظفرة، وهي النتيجة التي كفلت استمرار البطائح في المحترفين. وقال اللاعب البرازيلي: «لم أكن هنا خلال الموسم، لكن الفريق اجتهد حتى الجولة الأخيرة من أجل البقاء، ونجح في ذلك، في الموسم الحالي أحد أهداف النادي هو البقاء في المحترفين، لكننا نحن اللاعبين نفكر في تحقيق شيء أكبر».